Apple удалось снизить себестоимость будущих iPhone на 10%

Старший аналитик Digitimes Research Люк Лин отслеживает цепочку поставок Apple и полагает, что он разгадал стратегию выпуска iPhone следующего поколения.





Самый дешёвый преемник iPhone X получит OLED-экран размером в 5,85 дюймов. Это стало возможным из-за того, что Apple удалось снизить стоимость компонентов на 10%, в том числе и на дисплей, который является очень дорогой деталью. Компания буквально выкрутила руки Samsung Display, резко уменьшив объём заказов, и это поставило корейцев в сложную переговорную позицию.





Устройство с 6,1-дюймовым жидкокристаллическим экраном будет стоить чуть дороже за счёт установки большего количества оперативной памяти, а самый дорогой смартфон оснастят огромным OLED-дисплеем диагональю в 6,45 дюймов.





Конечно, все будущие телефоны iPhone получат разные функции и набор компонентов, но Люк Лин считает, что об этом говорить пока рано.