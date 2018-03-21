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Клуб: Apple iOS
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    Apple удалось снизить себестоимость будущих iPhone на 10%

    Старший аналитик Digitimes Research Люк Лин отслеживает цепочку поставок Apple и полагает, что он разгадал стратегию выпуска iPhone следующего поколения.

    Самый дешёвый преемник iPhone X получит OLED-экран размером в 5,85 дюймов. Это стало возможным из-за того, что Apple удалось снизить стоимость компонентов на 10%, в том числе и на дисплей, который является очень дорогой деталью. Компания буквально выкрутила руки Samsung Display, резко уменьшив объём заказов, и это поставило корейцев в сложную переговорную позицию.

    Устройство с 6,1-дюймовым жидкокристаллическим экраном будет стоить чуть дороже за счёт установки большего количества оперативной памяти, а самый дорогой смартфон оснастят огромным OLED-дисплеем диагональю в 6,45 дюймов.

    Конечно, все будущие телефоны iPhone получат разные функции и набор компонентов, но Люк Лин считает, что об этом говорить пока рано.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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