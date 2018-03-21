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Клуб: IT-технологии
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    YouTube упростил трансляцию потокового видео с камеры смартфона

    YouTube объявил, что пользователи скоро смогут напрямую транслировать потоковое видео прямо с камеры своего смартфона. Такая возможность появится в телефонах Samsung, Asus, Nokia, LG и Motorola уже в ближайшее время.

    Компания поставила перед собой цель — довести эту функцию до ещё большего числа производителей мобильных устройств в течение года с помощью YouTube Mobile Live. Действительно, новое приложение значительно упрощает процесс трансляции видео.

    Если у вас нет аккаунта на видеохостинге, то первым делом нужно зарегистрироваться. Для включения стрима необходимо зайти на youtube.com/webcam с браузера Chrome. Там вам предложат пройти проверку безопасности, введя номер своего телефона. Прохождение данной процедуры может занять до 24 часов.

    После этого пользователь сможет свободно транслировать живое видео в YouTube со своего смартфона, поделившись ссылкой с подписчиками.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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