YouTube упростил трансляцию потокового видео с камеры смартфона

YouTube объявил, что пользователи скоро смогут напрямую транслировать потоковое видео прямо с камеры своего смартфона. Такая возможность появится в телефонах Samsung, Asus, Nokia, LG и Motorola уже в ближайшее время.





Компания поставила перед собой цель — довести эту функцию до ещё большего числа производителей мобильных устройств в течение года с помощью YouTube Mobile Live. Действительно, новое приложение значительно упрощает процесс трансляции видео.





Если у вас нет аккаунта на видеохостинге, то первым делом нужно зарегистрироваться. Для включения стрима необходимо зайти на youtube.com/webcam с браузера Chrome. Там вам предложат пройти проверку безопасности, введя номер своего телефона. Прохождение данной процедуры может занять до 24 часов.





После этого пользователь сможет свободно транслировать живое видео в YouTube со своего смартфона, поделившись ссылкой с подписчиками.