Компания Samsung запатентовала устройство с двумя выдвижными экранами

Samsung, как и большинство его «коллег», активно патентует новые устройства, которые или опережают своё время, или их просто невозможно воплотить в жизнь с технологической точки зрения.





Примерно так обстоят дела с одной из последних заявок Samsung в USPTO (ведомство США по патентам и товарным знакам), в которой описывается устройство с раздвижным экраном. Помимо него, в недрах гаджета скрываются ещё две панели. Лёгким движением пользователь может выдвинуть их и практически увеличить площадь дисплея в три раза.





Судя по изображениям, Samsung намерена использовать сложный механизм, чтобы надёжно зафиксировать раздвинутые детали в одной плоскости. Хотя движущиеся части, безусловно, негативно влияют на вес и габариты устройства, в этом случае без них обойтись никак нельзя. Нужно заметить, что панели имеют достаточно тонкое обрамление, и в разложенном состоянии гаджет будет производить впечатление бесшовного экрана.