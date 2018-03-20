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Клуб: Samsung
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    Компания Samsung запатентовала устройство с двумя выдвижными экранами

    Samsung, как и большинство его «коллег», активно патентует новые устройства, которые или опережают своё время, или их просто невозможно воплотить в жизнь с технологической точки зрения.

    Примерно так обстоят дела с одной из последних заявок Samsung в USPTO (ведомство США по патентам и товарным знакам), в которой описывается устройство с раздвижным экраном. Помимо него, в недрах гаджета скрываются ещё две панели. Лёгким движением пользователь может выдвинуть их и практически увеличить площадь дисплея в три раза.

    Судя по изображениям, Samsung намерена использовать сложный механизм, чтобы надёжно зафиксировать раздвинутые детали в одной плоскости. Хотя движущиеся части, безусловно, негативно влияют на вес и габариты устройства, в этом случае без них обойтись никак нельзя. Нужно заметить, что панели имеют достаточно тонкое обрамление, и в разложенном состоянии гаджет будет производить впечатление бесшовного экрана.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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