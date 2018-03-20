Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Xiaomi
  • 0

    Первую партию Xiaomi Redmi Note 5 в Китае раскупили в считанные минуты

    Сегодня в Китае стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5. Однако все смартфоны были раскуплены в течение нескольких минут после начала торгов. То же самое произошло в прошлом месяце, когда устройство появилось на прилавках магазинов в Индии. В настоящее время производитель не сообщает сроки поставки очередной партии телефонов, но это должно произойти в ближайшие дни.

    Xiaomi Redmi Note 5 предлагается в трёх комплектациях: 3GB+32GB по цене 1099 юаней ($174), 4GB+64GB стоимостью 1399 юаней ($221), и 6GB+64GB, за которую придётся выложить 1699 юаней ($269).

    В смартфоне используется 5,99-дюймовый дисплей FHD+ с соотношением сторон 18:9. Для китайского рынка устройство поставляется с чипсетом Snapdragon 636, который набрал более 115 000 очков в тесте AnTuTu, показав впечатляющую производительность. На лицевой панели находится 13-мегапиксельная камера, а основная состоит из двух сенсоров разрешением 12 и 5 Мп.

    В Xiaomi Redmi Note 5 установлена мощная батарея ёмкостью 4000 мАч, которая обеспечит длительное время работы телефона.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты