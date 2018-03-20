Первую партию Xiaomi Redmi Note 5 в Китае раскупили в считанные минуты

Сегодня в Китае стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5. Однако все смартфоны были раскуплены в течение нескольких минут после начала торгов. То же самое произошло в прошлом месяце, когда устройство появилось на прилавках магазинов в Индии. В настоящее время производитель не сообщает сроки поставки очередной партии телефонов, но это должно произойти в ближайшие дни.





Xiaomi Redmi Note 5 предлагается в трёх комплектациях: 3GB+32GB по цене 1099 юаней ($174), 4GB+64GB стоимостью 1399 юаней ($221), и 6GB+64GB, за которую придётся выложить 1699 юаней ($269).





В смартфоне используется 5,99-дюймовый дисплей FHD+ с соотношением сторон 18:9. Для китайского рынка устройство поставляется с чипсетом Snapdragon 636, который набрал более 115 000 очков в тесте AnTuTu, показав впечатляющую производительность. На лицевой панели находится 13-мегапиксельная камера, а основная состоит из двух сенсоров разрешением 12 и 5 Мп.





В Xiaomi Redmi Note 5 установлена мощная батарея ёмкостью 4000 мАч, которая обеспечит длительное время работы телефона.