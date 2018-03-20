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Клуб: Motorola
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    В интернете обнаружились шпионские фото Moto E5 Plus

    С каждым днем мы всё ближе к 3 апреля, когда Lenovo представит публике новые устройства Moto E5 и G6. Сегодня в сети появились реальные изображения Moto E5 Plus.

    Смартфон, как и вся линейка Motorola 2018 года, будет оснащаться круглым модулем из двух камер сзади. Правда, споры об этом не утихают до сих пор — Эван Бласс, например, утверждает, что в данном случае второй датчик относится к системе автофокусировки. Эту версию подтвердил ещё один известный инсайдер Andri Yatim.

    Чуть ниже разместился логотип Moto, в который встроен сканер отпечатков пальцев. 5,8-дюймовый дисплей формата 18:9 имеет разрешение 720х1440 пикселей, над ним расположилась фронтальная камера со светодиодной вспышкой.

    К сожалению, на фото невозможно рассмотреть места размещения портов и кнопок. Спецификации оборудования Moto E5 Plus включают четырёхъядерный процессор (MediaTek или Snapdragon 430), массивную батарею на 5000 мАч и Android Oreo из коробки.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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