В интернете обнаружились шпионские фото Moto E5 Plus

С каждым днем мы всё ближе к 3 апреля, когда Lenovo представит публике новые устройства Moto E5 и G6. Сегодня в сети появились реальные изображения Moto E5 Plus.





Смартфон, как и вся линейка Motorola 2018 года, будет оснащаться круглым модулем из двух камер сзади. Правда, споры об этом не утихают до сих пор — Эван Бласс, например, утверждает, что в данном случае второй датчик относится к системе автофокусировки. Эту версию подтвердил ещё один известный инсайдер Andri Yatim.





Чуть ниже разместился логотип Moto, в который встроен сканер отпечатков пальцев. 5,8-дюймовый дисплей формата 18:9 имеет разрешение 720х1440 пикселей, над ним расположилась фронтальная камера со светодиодной вспышкой.





К сожалению, на фото невозможно рассмотреть места размещения портов и кнопок. Спецификации оборудования Moto E5 Plus включают четырёхъядерный процессор (MediaTek или Snapdragon 430), массивную батарею на 5000 мАч и Android Oreo из коробки.