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Клуб: IT-технологии
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    На Amazon стартовали продажи смартфона BLU Vivo XL 3

    BLU Products наконец-то смогла присоединиться к большой группе брендов, которые выпустили на рынок хотя бы одно устройство Android Oreo. Несмотря на то, что BLU Vivo XL 3 оснащён оборудованием среднего класса, он, несомненно, является отличным смартфоном.

    Телефон поставляется с процессором MediaTek MT6737 на борту, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ пользовательской памяти, функцией распознавания лиц, встроенным считывателем отпечатков пальцев и 13-мегапиксельными камерами на обеих сторонах. Также заявлена поддержка microSD до 64 ГБ, 4G LTE и многое другое.

    5,5-дюймовый дисплей имеет разрешение 1440х720 пикселей, а аккумулятор ёмкостью 3000 мАч можно зарядить менее чем за 1,5 часа, используя зарядное устройство (5V 2A), включённое в розничный пакет.

    Желающие могут уже сейчас заказать BLU Vivo XL 3 на Amazon по цене 189,99 долларов США. В комплекте, возможно, вы не увидите защитного чехла, но там обязательно найдутся наушники, протектор экрана и кабель microUSB.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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