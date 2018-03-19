В сети появились данные о цене и характеристиках Huawei Enjoy 8e

Если верить слухам, Huawei готовится к презентации нового смартфона в конце этого месяца. Устройство является упрощённой версией Honor 7C, более известного в Китае как Huawei Enjoy 8, поэтому сегодня речь пойдёт о Enjoy 8e, получившего дисплей с меньшей диагональю и не такой мощный чипсет.





Смартфон имеет тот же дизайн, расположение камеры и место установки датчика отпечатков пальцев под ней. Главное различие заключается в названии бренда — Huawei (а не Honor) говорит о том, что телефон предназначен в первую очередь для китайского рынка. Что касается характеристик, Enjoy 8e получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440х720, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 430 (ARM Cortex-A53, 1,4 ГГц) и графический процессор Adreno 505.





Кроме того, смартфон оснащён 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ пользовательской памяти, двойной основной камерой (13+2 Мп) и 5-мегапиксельной камерой для селфи. Радует то, что в устройстве установлена ОС Android 8.0 Oreo и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Физические размеры телефона составляют 152,4х73х7,8 мм, а вес — 150 грамм.





Согласно неподтверждённым данным, продажи Huawei Enjoy 8e должны стартовать 30 марта по цене 1099 юаней (173 доллара США).