Стоимость производства Samsung Galaxy S9 и S9+ составляет $379

Специалисты компании TechInsights посчитали стоимость деталей и сборки вышедших в конце февраля Galaxy S9 и S9+.





Затраты на производство данных устройств составили 379 долларов США, это на $10 выше себестоимости Galaxy Note8. Таким образом, новые флагманы оказались самыми дорогими телефонами Samsung за всю историю. Среди других производителей только Apple имеет стоимость сборки iPhone X $389,50, что на $10,50 дороже S9+.





Если рассматривать цены отдельных узлов и компонентов, то набор микросхем Exynos 9810 обойдётся в $68, а дисплей Super AMOLED стоит $72,50. Другие достаточно ценные детали — это камеры, модули памяти, корпус и стеклянная сэндвич-панель телефона.





TechInsights уточняет, что в $379 включены только затраты на производство. В этой смете не учтены другие сопутствующие расходы Samsung — исследовательские работы, налоги и маркетинг.