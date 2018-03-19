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Клуб: LG
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    В США появился смартфон LG Zone 4 по цене $115

    Первая информация о бюджетном устройстве была обнародована ещё в декабре, когда мы узнали, что южнокорейская компания планирует вывести смартфон на американский рынок, сменив название «Optimus» на LG Zone 4.

    Через месяц телефон был замечен в FCC (Федеральная комиссия по связи), тем самым подтвердив слухи о его скором дебюте в США. Сегодня LG Zone 4 уже появился в продаже у провайдера Verizon, и за него не просят больших денег — по предоплате он обойдётся всего в $115.

    Смартфон оснащён 5,0-дюймовым дисплеем HD (720p), четырёхъядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon (1,4 ГГц), 2 ГБ ОЗУ и хранилищем пользовательских данных на 16 ГБ. В качестве операционной системы используется Android 7.1.2 Nougat.

    Аккумулятор ёмкостью 2500 мАч должен обеспечить до 30 часов не слишком интенсивного использования устройства или до 16 дней в режиме ожидания. Удивительно, но в сверхбюджетном телефоне присутствуют функции HD Voice и Advanced Calling, а также поддержка сети LTE. Кроме того, LG Zone 4 имеет 8-мегапиксельную основную камеру и фронтальную с 5-мегапиксельным сенсором.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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