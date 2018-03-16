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Клуб: Китайские телефоны
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    Elephone E4 - ещё один клон iPhone X

    Компания Elephone также решила использовать дисплей с «ушками» в своём новом смартфоне E4. Модель имеет более скромные характеристики по сравнению с Elephone U и U Pro, которые получили известность благодаря своей навигационной системе на основе жестов.

    Телефон будет стоить гораздо дешевле своих старших братьев и по этой причине вместо процессора Snapdragon 660 здесь будет установлен MediaTek Helio P23. На картинке видно, что производитель, не особо заморачиваясь, просто скопировал дизайн iPhone X.

    Устройство оснащено экраном с пропорциями 18:9, в отделке корпуса используется металл и стекло, основная камера с одним сенсором смещена в верхний левый угол задней панели, под ней находится светодиодный датчик вспышки.

    На данный момент нет информации о цене Elephone E4, подробных характеристиках и дате выхода новинки, но эти сведения в ближайшее время должны быть обнародованы на официальном сайте компании.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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