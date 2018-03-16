Пользователи протестировали работу датчика кровяного давления на Galaxy S9

Сегодня стартуют продажи долгожданных Galaxy S9 и Galaxy S9+. О возможностях новых флагманов известно практически всё, но одно новшество незаслуженно обошли вниманием — речь идёт о датчике сердечного ритма, который умеет измерять кровяное давление без дополнительного оборудования.





С помощью приложения My BP Lab любой обладатель смартфона может воспользоваться встроенным оптическим датчиком, чтобы получить точную информацию об артериальном давлении. Эта функция появилась впервые на устройстве такого крупного производителя. Но хорошо ли она работает?





На этапе тестирования приложение My BP Lab было выпущено в Play Маркете, поэтому все желающие уже смогли его опробовать. Один из добровольцев сравнил показатели артериального давления, измеренные стандартным тонометром и смартфоном. Как вы можете заметить, результат практически один и тот же.





На данный момент эта функция по-прежнему находится на стадии бета-версии и не будет включена в основное приложение Samsung Health. Пользователям My BP Lab в Соединенных Штатах повезло больше — они смогут принять участие в трёхнедельном исследовании, в котором будет изучен их уровень стресса и его влияние на их благополучие.