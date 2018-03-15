Vivo X21 UD будет поставляться с процессором Snapdragon 660

Vivo собирается представить смартфон X21 19 марта на специальном мероприятии в Китае, а сейчас сведения о нём появились в базе данных Geekbench.





Нас интересуют некоторые детали, по которым можно судить о технической составляющей устройства. Например, приставка UD обозначает, что сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Ранее такую же маркировку получил X20 Plus UD, который стал первым смартфоном, использующим эту технологию.





К сожалению, надежды на то, что производитель оснастит свой телефон современным чипсетом Snapdragon 670 не оправдались — Vivo X21 UD укомплектован Snapdragon 660. Правда, оперативной памяти здесь установлено 6 ГБ, а это на 2 ГБ больше, чем у его предшественника. Наличие большего объёма ОЗУ всегда благоприятно влияет на работоспособность системы: это положительно сказывается на многозадачности. Кроме того, появился ещё один бонус — новая модель будет работать под управлением Android 8.1 Oreo, и это замечательно!.