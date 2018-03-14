В следующем году Apple планирует избавиться от "выемки" в экране

Apple удивила весь мир, когда в конце прошлого года анонсировала iPhone X с «безрамочным» дизайном и «островком» в верхней части экрана.





В последнее время многие производители бросились выпускать свои собственные смартфоны с аналогичным дизайном. Однако, согласно данным корейской газеты The Investor, сама Apple собирается устранить этот «изъян» уже в следующем году.





«Компания уже начала обсуждать технические проблемы со своими поставщиками», — сказал анонимный источник. Конкретные детали, касающиеся размера и формы нового дисплея, пока остаются неизвестными. Тот же специалист утверждает, что передняя камера и сенсоры Face ID будут встроены в экран. Если это не получится сделать со всеми датчиками, то им отведут минимальную площадь на лицевой панели смартфона.





Возможно, Apple удастся первой выпустить устройство с действительно «полноэкранным» дизайном, над созданием которого трудятся многие бренды. Уже сейчас некоторые производители помещают сканеры отпечатков пальцев под экран, также ранее стало известно о технологии, которая использует для воспроизведения звука вибрации дисплея вместо динамиков.