Broadcom решил обойти запрет Трампа на покупку Qualcomm

Агентство Рейтер сообщает, что сингапурская Broadcom отзовёт свою заявку на покупку Qualcomm после того, как президент Дональд Трамп заблокировал сделку из соображений национальной безопасности. Однако компания всё еще намерена перенести свой главный офис в США, хотя это решение обойдётся ей в 500 миллионов долларов в год из-за повышения налоговой нагрузки.





Сингапурцы готовы идти на такие жертвы, чтобы обойти законодательный запрет. Дело в том, что Комитет иностранных инвестиций США очень жёстко реагирует на попытки иностранцев приобрести крупные американские компании. Одним из вариантов решения данной проблемы является переход в юрисдикцию Соединённых Штатов, чем и собирается воспользоваться Broadcom.