В TENAA появились записи о смартфоне ZTE A606

Новый смартфон, произведённый китайским ZTE, прошёл процедуру сертификации национального регулятора TENAA. Это может означать, что телефон, получивший название ZTE A606, скорее всего, будет запущен в Восточной Азии в ближайшем будущем. В интернете появилось несколько изображений, которые демонстрируют устройство с одной основной камерой, расположившейся в правом верхнем углу задней панели. Светодиодная вспышка находится непосредственно под объективом, а внизу видна решётка громкоговорителя.





Согласно опубликованным данным, в смартфоне установлен неуказанный четырёхядерный чипсет, работающий на частоте 1,3 ГГц. Кроме того, известно о 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью карты microSD до 128 ГБ. Дисплей имеет диагональ 5,45 дюймов, пропорции 18:9 и разрешение 1440х720 пикселей.





Задняя камера смартфона оснащена 5-мегапиксельным сенсором, который способен записывать видео в хорошем качестве (1080p). Камера для селфи получила двухмегапиксельный датчик. Батарея в устройстве не самая мощная — её ёмкость составляет всего 2600 мАч.





ZTE A606 выпустят в двух цветовых вариантах: в серебристом и синем. Его вес составит 140 граммов, а габариты — 146,3х69,2х8,5 мм. Радует то, что операционная система Android 8.1 Oreo вместе с фирменной оболочкой ZTE будут установлены по умолчанию.