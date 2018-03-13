Oppo опять выпустила тизер смартфона F7

Oppo специально подогревает интерес к своему смартфону F7, который готовит к презентации 26 марта. Компания ранее организовала ряд утечек, восхваляющих большой дисплей с фирменным «яблочным» островком вверху.





Производитель упорно хранит молчание о технической начинке телефона, но это не относится к экрану, с особенностями которого мы уже познакомились ранее. Итак, дисплей имеет разрешение 1080p+ (2160х1080 пикселей), пропорции 19:9 и диагональ 6,2 дюйма. Oppo официально утверждает, что огромный экран занимает 89,09% площади передней части смартфона, и это в данный момент является одним из лучших показателей на рынке.





Oppo F7, принадлежащий к серии телефонов «Selfie Expert», получил основную 25-мегапиксельную камеру с функцией искусственного интеллекта, аналогичную той, что мы видели на F5. Кроме того, есть предположения, что устройство будет оснащено одноядерным процессором Snapdragon 670, 6 ГБ ОЗУ и пользовательской памятью ёмкостью до 256 ГБ.