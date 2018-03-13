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Клуб: Sony
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    В Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact обнаружился неожиданный дефект

    Sony наконец-то изменила дизайн своих смартфонов после многих лет поддержки прямоугольного стиля с более строгими линиями. Теперь Xperia XZ2 и XZ2 Compact имеют обтекаемую форму корпуса с тонкими краями и утолщением в центре задней панели.

    С новым дизайном Ambient Flow от Sony телефон стал более эргономичным, его удобно держать в руке. Но это преимущество является одновременно также и его главной проблемой в том случае, когда устройство находится на столе. Вам нужно проверить свои уведомления? Всё не так просто, как кажется!

    Плоский смартфон хорошо лежит на любой ровной поверхности, но Xperia XZ2/XZ2 Compact из-за выпуклой задней панели начинает вращаться вокруг своей оси от малейшего прикосновения к экрану. Это, конечно, не конец света, но данный недостаток покупатели должны учитывать при покупке. Кроме практического неудобства, такой изъян также способен вывести вас из душевного равновесия.

    Несмотря на это, Xperia XZ2 и XZ2 Compact обладают очень хорошим функционалом. Оба устройства получили мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845, Android 8.0 Oreo из коробки, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ пользовательской памяти. Цена старшей модели в России составит примерно 53000 рублей, за младшую нужно будет выложить не менее 42000 рублей. Предполагаемая дата появления смартфонов в свободной продаже — 17 апреля.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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