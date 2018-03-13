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Клуб: Huawei
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    Huawei P20 Lite переименован в Nova 3e

    Вчера стало известно о том, что 20 марта Huawei представит в Китае новый телефон — Nova 3e. Сразу же появились слухи, что под этим названием скрывается P20 Lite, о котором говорили последние несколько месяцев.

    Сегодня мы получили больше доказательств этой версии благодаря рекламному плакату Nova 3e, который вы можете увидеть выше. Картинка действительно идеально соответствует просочившимся ранее изображениям P20 Lite. Здесь нечему удивляться, поскольку китайская компания имеет давнюю практику ребрендинга своих смартфонов для разных рынков.

    Напомним, Huawei Nova 3e оснащён 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2250х1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, чипсетом Kirin 659 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера состоит из модуля с двумя сенсорами (16+2 мегапикселей), а за работоспособность устройства отвечает несъёмная батарея ёмкостью 3350 мАч.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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