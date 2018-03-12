Honor View 10 вышел на американский рынок

Huawei объявила на выставке CES 2018, что планирует поставлять свои телефоны в США. Теперь мы знаем, когда там стартуют продажи Honor View 10 — 23 марта, причём предварительный заказ можно оформить уже сегодня по цене 499 долларов.





Смартфон имеет очень схожие характеристики с флагманом Mate 10 Pro, который стоит $799. У него тот же процессор Kirin 970, но камера получила датчик более низкого разрешения (16 Мп, второй сенсор монохромный, 20-мегапиксельный), менее ёмкий аккумулятор (3750 мАч) и LCD вместо OLED-дисплея.





Кроме того, на борту Honor View 10 имеется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти, 3,5-мм разъём для наушников и последняя версия Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8. Очень даже неплохо для телефона стоимостью в 500 долларов.



