Samsung Galaxy J8 Plus появился на Geekbench с процессором Snapdragon 625

Всего несколько недель назад Galaxy J8 (SM-J800FN) с чипсетом Exynos 7870 и 3 ГБ ОЗУ был замечен на Geekbench. Сегодня там же появились записи о Samsung SM-J805G, который на этот раз укомплектован кристаллом от Snapdragon.





Скорее всего, речь идёт о Galaxy J8 Plus. В телефоне установлена операционная система Android 8.0, а его вычислительную мощь обеспечивает Snapdragon 625 и 4 ГБ ОЗУ. Нужно сказать, что устройство Samsung с этим чипсетом выпускались и ранее — можно вспомнить Galaxy C7 и On7, вышедшие в позапрошлом году.





В одноядерном тесте J8 Plus набрал 749 баллов, а в многоядерном — 3708 баллов. Данные результаты практически идентичны показателям J8 (726 и 3643 соответственно).





Хотя сведения о смартфонах Samsung серии J 2018 периодически появляются на Geekbench с начала этого года, до сих пор нет никаких новостей даже о примерной дате их выхода.