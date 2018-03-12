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Клуб: Huawei
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    Сегодня Huawei представила Honor 7C

    Как и было объявлено ранее, сегодня Huawei официально презентовала Honor 7C. Версия смартфона с 3 ГБ ОЗУ стоит около 142 долларов, вариант с 4 ГБ обойдётся покупателям в 205 долларов. В настоящее время телефон доступен для предварительных заказов, а прямые продажи стартуют завтра, 13 марта.

    Устройство оснащено дисплеем FullView с разрешением HD+ (5,99 дюймов, 1440х720 пикселей), октановым чипсетом Snapdragon 450 и графическим процессором Adreno 506. На задней панели находится двойная камера: основная 13-мегапиксельная и двухмегапиксельная вторичная, спереди расположилась камера с одним сенсором на 8 Мп. На обеих сторонах присутствует светодиодная вспышка. Телефон обеспечит одновременную работу двух SIM-карт, объём пользовательской памяти составляет от 32 до 64 ГБ.

    На данный момент Honor 7C доступен только для китайского рынка. Однако в ближайшие месяцы компания планирует запустить новый смартфон и на европейском континенте.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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