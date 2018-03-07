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Клуб: Huawei
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    Huawei Y9 собирается покорить американский рынок

    Похоже, Huawei готовится выпустить смартфон начального уровня под названием Huawei Y9. Устройство прошло регистрацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC), благодаря чему мы узнали его некоторые характеристики.

    Дисплей Y9, вероятно, имеет пропорции 18:9, боковые рамки очень тонкие. Вверху расположилась панель с датчиками — никаких «кроличьих ушек» здесь нет. О других параметрах экрана на данный момент информации нет.

    Смартфон точно не будет страдать от недостатка в камерах, так как их у него в общей сложности четыре: по две на каждой стороне. Удивляться здесь нечему, поскольку такая компоновка становится традиционной для телефонов этой компании.

    В задней части устройства обнаруживается сканер отпечатков пальцев. На нижнем торце просматривается 3,5-мм разъём для наушников, а также порт micro-USB. Кстати, Huawei Y9 получит большую батарею ёмкостью 3900 мАч.

    Несмотря на неудачную попытку захода на американский рынок, Huawei не отказалась от планов найти надёжного партнёра среди ведущих ритейлеров этой страны.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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