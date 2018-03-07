20 марта состоится презентация смартфона Lenovo S5

Чанг Ченг, который был недавно назначен вице-президентом Lenovo, написал на своей странице в Weibo, что компания собирается представить новый телефон 20 марта.





В сообщении было указано и его название — Lenovo S5. В январе Ченг уже демонстрировал нижнюю часть таинственного устройства с металлическим корпусом и закруглёнными формами. Теперь стало известно, что смартфон получит огромную батарею ёмкостью 6000 мАч.





Недавно в TENAA обнаружились записи о Lenovo K520 с 2 ГГц чипсетом и 3 ГБ ОЗУ. Дисплей Full HD+ (2160х1080) имеет физические размеры 5,65 дюймов и пропорции 18:9, для хранения данных отведено 32 ГБ.





Смартфон получил двухсенсорную основную камеру, один из её датчиков имеет разрешение 8 мегапикселей. На передней панели размещена одна камера на 8 Мп, а в качестве операционной системы используется Android 8.0 Oreo.





Только один интересный момент заставляет сомневаться в том, что это и есть тот самый Lenovo S5 — в K520 заявленная ёмкость аккумулятора составляет всего лишь 3000 мАч!