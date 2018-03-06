В Испании поступил в продажу смартфон Alcatel 3C

Сегодня TCL объявила о начале продаж Alcatel 3C в Испании. Компания заявила, что с этих пор все новые устройства будут комплектоваться экранами Alcatel FullView 18:9, которые гарантируют «впечатляющий просмотр с эффектом погружения».





В телефоне установлен 6-дюймовый HD+ дисплей, занимающий 76% площади передней панели, количество оперативной памяти ограничивается 1 ГБ. Встроенной памяти тоже не слишком много — 16 ГБ, но её можно расширить картами microSD. Батарея обеспечит до 15 часов автономной работы в режиме разговора.





Смартфон также имеет дактилоскопический сканер, который настраивается таким образом, чтобы отпечатки разных пальцев могли открывать определённые приложения прямо из экрана блокировки. С помощью датчика удобно не только ограничивать доступ посторонних к конфиденциальным данным, но и использовать его в качестве спусковой кнопки передней камеры.





С сегодняшнего дня в Испании телефон Alcatel 3C можно заказать по цене 129,99 евро.