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Клуб: Asus
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    Стала известна цена Asus Zenfone 5 Lite в России

    Похоже, в России скоро стартуют продажи нового Zenfone 5 Lite — устройство только что было обнаружено в официальном интернет-магазине Asus. Все спецификации, объявленные на MWC 2018, подтверждаются, также стала известна цена версии с 64 ГБ памяти.

    Точная дата поступления телефона не указана, но пользователи при желании могут зарегистрироваться на сайте: в этом случае на их электронный адрес придёт оповещение о наличии товара. Стоимость смартфона обозначена — 21990 рублей.

    Характеристики Asus Zenfone 5 Lite:

    Экран: 6 дюймов, Full HD+ (2160х1080);
    Чипсет: Snapdragon 430 или 630;
    Графический процессор: Adreno 505 или 508;
    ОЗУ: от 3 до 4 ГБ;
    Встроенная память: от 32 до 64 ГБ, microSD;
    Основная камера: 16+8 Мп (широкоугольная), светодиодная вспышка;
    Передняя камера: 20+ 8 Мп, светодиодная вспышка;
    ОС: Android 7.1.1 Nougat;
    Габариты: 76,16х160,62х7,8 мм;
    Сканер отпечатков пальцев.

    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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