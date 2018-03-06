Стала известна цена Asus Zenfone 5 Lite в России

Похоже, в России скоро стартуют продажи нового Zenfone 5 Lite — устройство только что было обнаружено в официальном интернет-магазине Asus. Все спецификации, объявленные на MWC 2018, подтверждаются, также стала известна цена версии с 64 ГБ памяти.
Точная дата поступления телефона не указана, но пользователи при желании могут зарегистрироваться на сайте: в этом случае на их электронный адрес придёт оповещение о наличии товара. Стоимость смартфона обозначена — 21990 рублей.
Характеристики Asus Zenfone 5 Lite:
Экран: 6 дюймов, Full HD+ (2160х1080);
Чипсет: Snapdragon 430 или 630;
Графический процессор: Adreno 505 или 508;
ОЗУ: от 3 до 4 ГБ;
Встроенная память: от 32 до 64 ГБ, microSD;
Основная камера: 16+8 Мп (широкоугольная), светодиодная вспышка;
Передняя камера: 20+ 8 Мп, светодиодная вспышка;
ОС: Android 7.1.1 Nougat;
Габариты: 76,16х160,62х7,8 мм;
Сканер отпечатков пальцев.
© Автор: andrykr13, www.mobime.ru