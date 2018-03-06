Стала известна цена Asus Zenfone 5 Lite в России

Похоже, в России скоро стартуют продажи нового Zenfone 5 Lite — устройство только что было обнаружено в официальном интернет-магазине Asus. Все спецификации, объявленные на MWC 2018, подтверждаются, также стала известна цена версии с 64 ГБ памяти.





Точная дата поступления телефона не указана, но пользователи при желании могут зарегистрироваться на сайте: в этом случае на их электронный адрес придёт оповещение о наличии товара. Стоимость смартфона обозначена — 21990 рублей.





Характеристики Asus Zenfone 5 Lite:





Экран: 6 дюймов, Full HD+ (2160х1080);

Чипсет: Snapdragon 430 или 630;

Графический процессор: Adreno 505 или 508;

ОЗУ: от 3 до 4 ГБ;

Встроенная память: от 32 до 64 ГБ, microSD;

Основная камера: 16+8 Мп (широкоугольная), светодиодная вспышка;

Передняя камера: 20+ 8 Мп, светодиодная вспышка;

ОС: Android 7.1.1 Nougat;

Габариты: 76,16х160,62х7,8 мм;

Сканер отпечатков пальцев.



