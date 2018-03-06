Honor 7C будет представлен 12 марта в Пекине

Honor 7C прошёл сертификацию TENAA в прошлом месяце, а теперь стала известна дата его презентации. Подсказкой послужило изображение, которое Huawei накануне опубликовала в китайских социальных сетях. На рекламном плакате указано 12 марта — именно в этот день в Пекине состоится специальное мероприятие, на котором будут представлены новинки компании.





Согласно ранее опубликованным данным, телефон комплектуется 5,99-дюймовым экраном с разрешением 1440х720 и пропорциями 18:9. Основная камера двойная (13+20 Мп), а передняя имеет датчик на 8 мегапикселей и поддерживает функцию распознавания лиц. Количество оперативной памяти также известно: 3 или 4 ГБ (в зависимости от модели), объём хранилища для приложений и других файлов составляет 32 ГБ.





В трёхместный слот можно одновременно вставить две SIM-карты и одну microSD. Ёмкость аккумулятора составит 2900 мАч. На сегодняшний день нет сведений лишь о процессоре: говорят, что это будет восьмиядерный чипсет.





В качестве операционной системы Honor 7C использует Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. Ожидается, что в Европе стоимость смартфона не будет превышать 200 долларов.