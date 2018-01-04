Январский Android Security Patch защитит устройства Android от уязвимости Spectre

Google готовится защитить пользователей Android от нового эксплойта, получившего название Spectre. Последний поражает устройства на процессорах Intel, AMD и ARM, а это означает, что основная масса смартфонов уязвимы.





Заражённый телефон может передавать конфиденциальную информацию, включая пароли. Поскольку Spectr способен проникать и в облачные серверы, данные клиентов также могут быть подвержены риску.





Январский Android Security Patch защитит устройства с открытым исходным кодом. Компания также заявляет, что приложения Google Search, YouTube, Google Ads, Maps, Blogger защищены. Так же, впрочем, как и Gmail, Календарь, Drive, Docs и другие сервисы.





Недавно стало известно о ещё одном эксплойте под названием Meltdown, который поражает только ПК, работающие на процессорах Intel. Он более простой, чем Spectre, но тоже способен похитить секретные данные, скрытые на компьютере.





Всем, кто владеет устройствами, работающими на Android, рекомендовано установить январский пакет исправлений сразу же при его получении.