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Клуб: IT-технологии
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    Amazon собирается продавать рекламу через Amazon Alexa

    Для тех, кто любит совершать покупки с Amazon Alexa, всё может измениться в 2018 году. Как сообщается, интернет-магазин ведёт переговоры с крупными компаниями, чтобы начать продавать рекламу при помощи умной колонки.

    Clorox и Procter&Gamble уже готовы подписать соглашение с Amazon, поэтому в следующий раз не удивляйтесь, если Alexa в первую очередь порекомендует вам купить продукты фирмы Clorox. Это может принести большие деньги, поскольку пользователи гораздо чаще заказывают товары из верхней части поискового списка.

    Рынок смарт-динамиков огромен и продолжает активно расширяться. Если компания хочет успешно конкурировать с рекламным бизнесом Google, то она должна использовать все возможности Echo Amazon.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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