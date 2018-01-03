Amazon собирается продавать рекламу через Amazon Alexa

Для тех, кто любит совершать покупки с Amazon Alexa, всё может измениться в 2018 году. Как сообщается, интернет-магазин ведёт переговоры с крупными компаниями, чтобы начать продавать рекламу при помощи умной колонки.





Clorox и Procter&Gamble уже готовы подписать соглашение с Amazon, поэтому в следующий раз не удивляйтесь, если Alexa в первую очередь порекомендует вам купить продукты фирмы Clorox. Это может принести большие деньги, поскольку пользователи гораздо чаще заказывают товары из верхней части поискового списка.





Рынок смарт-динамиков огромен и продолжает активно расширяться. Если компания хочет успешно конкурировать с рекламным бизнесом Google, то она должна использовать все возможности Echo Amazon.