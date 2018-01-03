Обновление OnePlus 5 до OxygenOS 5.0 отменяется

В конце декабря OnePlus 5 получил обновление OxygenOS 5.0. Эта сборка основана на Android 8.0, что даёт владельцам устройства дополнительные возможности, такие как Picture-in-Picture (картинка в картинке), которая позволяет смотреть видео при запуске приложения в фоновом режиме. Autofill заполняет пустые поля в зависимости от того, как вы заполняли аналогичные формы в прошлом.





С помощью Android Instant Apps можно запустить приложение в своём браузере, не тратя время на его установку. Другие функции включают в себя изменённый интерфейс камеры для OnePlus 5, новый красочный эффект для портретного режима и расширенную оптимизацию Wi-Fi и Battery Saver.





С 22 декабря первые пользователи начали получать OxygenOS 5.0, но сегодня на форуме OnePlus появилось важное сообщение. Из-за ошибки, обнаруженной в этой прошивке, компания отменила глобальное развёртывание обновления. Вместо этого OnePlus в срочном порядке начала готовить новую сборку Oxygen 5.0.1.