У смартфонов Samsung Galaxy S8/S8+ обнаружились новые неполадки

Благодаря сообщениям, размещённым на форумах Samsung и Reddit некоторыми владельцами Galaxy S8 и S8+, стало известно, что у нынешней флагманской модели появилась загадочная проблема.





Если выключить телефон нажатием кнопки питания или с помощью таймера, телефон самопроизвольно включится примерно на десять секунд, а затем снова выключится. Через некоторое время процесс повторяется, и так на протяжении всего дня, до тех пор, пока не истощится аккумулятор. Похоже, что этот баг не коснулся Samsung Galaxy Note 8, поскольку претензий от владельцев этого устройства не было замечено.





Пока что представители компании никак не комментируют происшедшее. Только на прошлой неделе у флагманских смартфонах были обнаружены очередные неполадки. Если телефон выключался после полного истощения аккумулятора, он отказывался принимать питание от зарядного устройства. В этом случае Samsung признал, что получил некоторое количество жалоб, но посетовал, что этой информации не достаточно для определения неисправности.