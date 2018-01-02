Google тестирует новую OS Fuchsia на Pixelbook

Google тестирует новую операционную систему Fuschia, существование которой было впервые обнаружено в августе 2016 года. Сейчас, спустя почти полтора года, начались испытания новой ОС на PixelBook.





Статус ОС с открытым исходным кодом позволяет легко отслеживать его разработку. В документации Fuchsia указано, что у нее «хорошая поддержка различных аппаратных платформ». Среди них — Acer Switch Alpha 12 и Intel NUC, а теперь ещё и PixelBook.





Добавление PixelBook в список поддерживаемых устройств любопытно, хотя этот факт не обязательно означает, что Fuschia предназначается для полной замены Chrome OS. Вполне вероятно, что Google хочет увидеть, как ОС работает на устройстве более высокого уровня.





Пока еще слишком рано говорить о перспективе развития новой операционной системы, но известно, что один из разработчиков Тревис Гейсельбрехт ранее сообщил о больших планах Google на Fuschia.