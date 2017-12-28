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Клуб: Пресс-релизы
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    Apple заработала $151 на каждом iPhone

    Apple зафиксировала самый высокий доход от реализации мобильных устройств в третьем квартале 2017 года. Согласно исследованию Counterpoint, с июля по сентябрь компания получала $151 чистой прибыли от продажи одного телефона. Этот показатель примерно в пять раз выше, чем у Samsung, который за тот же период заработал на каждом смартфоне около $31.

    В своём отчете Counterpoint указывает на то, что общая прибыль глобального рынка мобильных устройств с июля по сентябрь выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном из-за роста продаж Samsung и китайских брендов. Также говорится о том, что Samsung добился такого успеха благодаря серии Note 8 и S8, зафиксировав рост в 26% (это в большей степени связано с фиаско Note 7 в прошлом году).

    Huawei также показал хороший результат с прибылью в $15 за телефон. Рост составил 67% благодаря положительной динамике на индийском рынке. Другие китайские игроки, такие как Oppo и Vivo, заняли четвёртое и пятое место со средним доходом в 14 и 13 долларов соответственно. С другой стороны, несмотря на рекордные показатели, Xiaomi в среднем заработал всего $2 на каждом смартфоне.

    Прибыль Apple будет продолжать расти в четвёртом квартале из-за большого спроса на iPhone X, особенно на версию с 256GB. В то же время возросшая конкуренция между китайскими брендами в какой-то степени даже ставит под угрозу позиции Samsung.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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