Функциональные и доступные линейки дисплеев Philips S7 и V7

MMD расширяет спектр своей продукции, добавляя к нему две новые линейки дисплеев – S7 и V7. Новинки адресованы офисным работникам и домашним пользователям: они обеспечивают высокое качество изображения, но при этом остаются доступными. V 7 – линейка начального уровня, в которой, тем не менее, есть все необходимое для продуктивной работы. В нее войдут три модели с диагональю экрана 21,5 дюйма и три с диагональю 23,8. В серии S7 представлены также и некоторые премиальные функции. Она предложит пользователям еще больший выбор устройств: две 21,5-дюймовых модели, четыре с диагональю 23,8 и еще четыре с 27-дюймовыми экранами. Обе линейки поддерживают технологии, делающие длительную работу за компьютером более комфортной.

Качество, производительность и надежность

Мощные, но простые в использовании дисплеи S 7 и V 7 обеспечивают необходимый баланс производительности, функциональности и доступности. Они помогут сделать работу комфортной, не ударив сильно по кошельку. Новинки подойдут для домашних пользователей, а также общественных и частных организаций: колл-центров, школ, библиотек или офисов.

Обе линейки мониторов поддерживают инновационные возможности, которые не всегда найдутся и в более дорогих устройствах. Это становится очевидно уже с первого взгляда: к примеру, дисплеи S 7 выполнены в минималистском стиле с тонкими рамками вокруг экрана и элегантной ножкой, а «старшие» модели в обеих линейках не имеют рамок с трех сторон. Помимо привлекательного внешнего вида, такой дизайн упрощает работу с приложениями в мультимониторных конфигурациях: между экранами, установленными рядом друг с другом, практически не будет зазора – так пользователь получит большую и удобную рабочую область. Благодаря разрешению Full HD и IPS -панели с широкими углами обзора, мониторы обеих линеек воспроизводят четкое, детализованное изображение, на которое можно смотреть практически из любой точки. Расположение экрана регулируется: в устройствах серии S 7 его можно наклонять, поворачивать и настраивать по высоте, а в линейке V 7 – только наклонять.

Функции для продуктивности и заботы о здоровье

Мониторы S7 и V7 готовы выдерживать интенсивные нагрузки, помогая пользователям оставаться продуктивным столько, сколько нужно. Артем Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе, отмечает: «Эти дисплеи спроектированы с учетом поддержки множества важных функций, которые увеличивают эффективность длительной работы».

Все мониторы S7 поддерживают инновационную технологию SoftBlue. Исследования показали, что световые волны синей части спектра, которые излучают LED-дисплеи, потенциально опасны и могут со временем оказывать негативное влияние на зрение. SoftBlue – технология, встроенная в аппаратную часть монитора, которая помогает бороться с этой проблемой. Она снижает вредное излучение синего спектра, не влияя на качество цветопередачи. Устройства серии V7 поддерживают режим LowBlue light с аналогичным эффектом: разница состоит лишь в том, что LowBlue light – программная функция.

Среди других возможностей, ориентированных на комфорт пользователя, значатся: EasyRead – специальный режим для чтения длинных документов, и SmartContrast – автоматическая регулировка интенсивности подсветки и цветопередачи в зависимости от изображения на экране (как известно, оптимальные настройки для работы с таблицами кардинально отличаются от настроек для просмотра видео). Эти функции реализованы в обеих линейках.

Мониторы S7, ориентированные на бизнес-пользователей, оснащены дополнительными возможностями: встроенным динамиками для воспроизведения высококачественного звука в мультимедийных приложениях и во время видеоконференций, а также технологией Flicker-Free, снижающей уровень мерцания экрана.