Palit представляет видеокарты GeForce GT 1030

Palit представляет новую линейку видеокарт на базе архитектуры Pascal™ – Palit GeForce GT 1030. Благодаря применению новейших технологий и мощному графическому процессору устройства позволяют с комфортом работать даже с требовательными к видеокартам современными программами.

После перехода со встроенного видеоадаптера на новую Palit GeForce GT 1030 пользователь сразу же почувствует прирост производительности в мультимедийных приложениях и при обработке фотографий или видео. В картах Palit GeForce GT 1030 используется современный графический процессор Pascal GP108 с 384 ядрами CUDA. Также в новинках установлено 2 ГБ видеопамяти GDDR5, а при работе она потребляет всего 30 Вт, что позволяет снизить общее энергопотребление ПК.

Видеокарты Palit GeForce GT 1030 оборудованы разъёмами DVI и HDMI 2.0b с поддержкой разрешения 4K при 60 Гц. Если сравнивать со встроенным графическим ядром процессоров Intel® Core™ i5, с новыми видеокартами Palit производительность в мультимедийных приложениях увеличится вдвое!

Благодаря поддержке современной архитектуры Pascal видеокарты Palit GeForce GT 1030 Low Profile позволят пользователям существенно повысить производительность их ПК чтобы развлекаться и работать с максимальным комфортом.