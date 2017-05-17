Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Пресс-релизы
  • 0

    Palit представляет видеокарты GeForce GT 1030

    Palit представляет новую линейку видеокарт на базе архитектуры Pascal™ – Palit GeForce GT 1030. Благодаря применению новейших технологий и мощному графическому процессору устройства позволяют с комфортом работать даже с требовательными к видеокартам современными программами.

    После перехода со встроенного видеоадаптера на новую Palit GeForce GT 1030 пользователь сразу же почувствует прирост производительности в мультимедийных приложениях и при обработке фотографий или видео. В картах Palit GeForce GT 1030 используется современный графический процессор Pascal GP108 с 384 ядрами CUDA. Также в новинках установлено 2 ГБ видеопамяти GDDR5, а при работе она потребляет всего 30 Вт, что позволяет снизить общее энергопотребление ПК.

    Видеокарты Palit GeForce GT 1030 оборудованы разъёмами DVI и HDMI 2.0b с поддержкой разрешения 4K при 60 Гц. Если сравнивать со встроенным графическим ядром процессоров Intel® Core™ i5, с новыми видеокартами Palit производительность в мультимедийных приложениях увеличится вдвое!

    Благодаря поддержке современной архитектуры Pascal видеокарты Palit GeForce GT 1030 Low Profile позволят пользователям существенно повысить производительность их ПК чтобы развлекаться и работать с максимальным комфортом.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 17.05.2017 15:47
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2013
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты