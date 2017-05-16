ARCHOS объявляет о старте продаж в России нового смартфона 50f Neon

ARCHOS объявляет о выходе смартфона ARCHOS 50f Neon на российский рынок. Новый смартфон отлично подходит для просмотра мультимедийного контента, поэтому пригодится всем любителям летних путешествий. Кроме того, летнее настроение пользователям помогут создать и сменные задние панели ярких цветов.

Лето – пора отпусков, но до пляжей, дач и санаториев ещё нужно доехать. Благодаря яркому 5-дюймовому экрану ARCHOS 50f Neon, пользователь сможет с удовольствием провести время в путешествии за интернет-сёрфингом, просмотром любимых фильмов и сериалов или мобильными играми. Встроенную память (8 или 16 ГБ в зависимости от версии) смартфона легко можно расширить при помощи карт microSD ёмкостью до 64 ГБ, а «начинки» в виде 4-ядерного процессора с частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ ОЗУ хватит, чтобы все приложения работали плавно и стабильно.

Кроме того, даже в летнем отпуске хочется оставаться на связи с близкими и делиться с ними своими впечатлениями. Основная 8-МП камера ARCHOS 50f Neon с ручными настройками яркости, контраста и баланса белого отлично подходит для съёмки самых интересных моментов, а фронтальная 2-МП камера поможет связаться с друзьями и родственниками по Skype или сделать несколько симпатичных селфи под ярким летним солнцем!

Новинка оборудована двумя разъёмами для SIM-карт формата Micro-SIM и готова проработать до 700 часов в режиме ожидания или обеспечить больше 8 часов разговоров! Поддержка сетей Wi-Fi 802.11 b/g/n с режимом Wi-Fi Direct поможет оставаться в курсе последних обновлений ленты друзей, делиться своими снимками и видеоклипами и с комфортом просматривать страницы в Сети, а наличие GPS-модуля не даст потеряться в чужом городе или на природе.

ARCHOS 50f Neon работает под управлением современной ОС Android 7.0 Nougat и поддерживает множество полезных функций, например, разделение экрана на две части и работа сразу с двумя приложениями или тонкая настройка системы оповещений смартфона. Также в новой версии ОС Android оптимизировано энергопотребление, так что пользователь сможет работать с любым из приложений и играть в скачанные из магазина Google Play игры намного дольше!

Смартфон ARCHOS 50f Neon уже появился в продаже в России. Рекомендованная розничная цена версии с 8 ГБ внутренней памяти – 4 799 рублей, а версия с 16 ГБ внутренней памяти и яркой задней панелью жёлтого цвета обойдётся российским пользователям в 5 099 рублей.

Подробную информацию о новых устройствах можно получить на сайте ARCHOS: www.archos.com .