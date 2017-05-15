Тише воды, ниже радаров

NEOLINE представляет радар-детекторы c GPS NEOLINE X-COP 4100 и 4200, новые компактные устройства с продвинутой аппаратной частью, удобным голосовым оповещением и множеством полезных для автолюбителей функций.

Чувствительный приёмник NEOLINE X-COP 4100 и 4200 способен улавливать сигналы от всех известных полицейским радарных комплексов, включая системы «Стрелка», «Робот», «Кордон», «Крис» и «Кречет». При этом оба устройства также оборудованы GPS-модулем и базой с координатами радаров и камер, чтобы «увидеть» комплексы, не излучающие радиосигнал, например, систему контроля средней скорости «Автодория».

База координат радар-детекторов содержит данные из 45 стран и по мере необходимости может обновляться через официальный сайт www.neoline.ru. Также водители смогут самостоятельно добавлять в базу «опасные зоны», чтобы устройство предупреждало о приближении к оживлённому перекрёстку или лежачему полицейскому, и выставлять максимальную скорость, при достижении которой включится звуковое оповещение.

Фирменной особенностью NEOLINE X-COP 4100 и 4200 стал режим X-COP, который дополняет привычные режимы «Город» и «Трасса». Он помогает водителю полностью сосредоточиться на дороге и не отвлекаться. При скорости до 40 км/ч устройство сообщает о приближении радаров только индикацией на светодиодной панели, а о GPS-точках – голосом. При скорости до 70 км/ч автоматически включается режим «Город» с пониженной чувствительностью, а при её превышении чувствительность обнаружения радаров возрастает и активируется режим «Трасса». Можно отключить режим X-COP, настроив устройство под свой индивидуальный стиль езды. Чтобы водитель не отвлекался на один и тот же радар или камеру дважды, достаточно включить функцию «Приоритет GPS» и полученные от радиомодуля данные будут выводиться только на светодиодную панель NEOLINE X-COP 4100 и 4200. Также на этой панели отображается тип поступающего сигнала, его мощность и расстояние до точки GPS. В целом управление и настройка новых моделей радар-детекторов абсолютно интуитивны и осуществляются при помощи всего трёх кнопок. Все устройства X-COP 4100 и 4200 оснащены стандартным автомобильным креплением для лобового стекла и работают при напряжении 12-24 В. Новинки разработаны ведущими корейскими специалистами, надёжны и максимально удобны в эксплуатации.

Новые радар-детекторы поступят в продажу 25 мая 2017 года. NEOLINE X-COP 4100 появится на полках по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей, а X-COP 4200 будет продаваться по рекомендованной розничной цене 4 190 рублей.