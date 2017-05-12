На конкурс Case Mod World Series 2017 от Cooler Master заявлено более 100 работ!

Cooler Master обнародовала полный список работ, заявленных на ежегодный конкурс Case Mod World Series. В 2017 году на крупнейшее в мире соревнование по моддингу компьютерных корпусов авторы прислали более ста оригинальных работ, и все их можно увидеть в официальной галерее по адресу makerhub.coolermaster.com/case-mod-world-series-2017-vote . Моддеры со всего мира выкладывались на полную, чтобы получить шанс выиграть часть призового фонда в 45 000 долларов США наличными и в виде различных призов.

Реймэн Ву (Raymen Wu), директор по маркетингу компании, отметил: «Мы счастливы снова увидеть столько замечательных проектов. Каждый год Case Mod World Series и наше сообщество в целом разрастаются и привлекают всё больше талантливых моддеров из разных уголков планеты. Кроме того, очень приятно, что всё больше наших партнёров понимают и признают важность моддинга для сообщества энтузиастов ПК».

В этом году моддеры будут бороться за одно из восьми призовых мест в четырёх номинациях. Как и в прошлом году, в номинациях «Tower Mod» и «Scratch build» призы получат моддеры, чьи работы займут первые три места. Кроме того, уже третий год подряд Cooler Master даёт своим фанатам возможность выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». В качестве бонусной номинации в честь 25-летия компании в 2017 году Cooler Master также отметит призом моддера, который соберёт наиболее интересный корпус на базе одной из «классических» моделей из специального списка.

Призовой фонд конкурса в 2017 году достиг рекордной отметки в 45 000 долларов США. Моддеры-победители получат награду наличными и в виде призов от Cooler Master и спонсоров соревнования. При этом каждый призёр получит достаточно комплектующих, чтобы собрать полноценный ПК, но их стоимость и количество бонусных подарков будут зависеть от занятого места.

Голосуйте за «Приз зрительских симпатий»

Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» пользователи выберут прямо на сайте конкурса. Для этого им достаточно будет просто просмотреть галерею конкурса, выбрать понравившуюся работу и нажать на кнопку «Голосовать». Количество голосов от одного пользователя не ограничено, но за каждый полюбившийся мод можно голосовать не больше одного раза.

Ссылка для голосования: makerhub.coolermaster.com/case-mod-world-series-2017-vote

Голосуйте и выигрывайте

Моддеры – не единственные, кто сможет получить призы в номинации «Приз зрительских симпатий». Каждый проголосовавший за эту номинацию примет участие в розыгрыше подарков от Cooler Master и спонсоров конкурса: NVIDIA, ASUS, Seagate, Bitspower, HyperX и Dremel. Среди призов есть компьютерные корпуса, вентиляторы, видеокарты, модули памяти и даже электроинструменты. Выбирайте сами и делайте всё по-своему – присоединяйтесь к Cooler Master!