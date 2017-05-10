Cooler Master представляет корпус MasterBox Lite 5 с индивидуальной настройкой внешнего вида

Cooler Master представляет MasterBox Lite 5 – высокопроизводительный корпус формата ATX mid-tower. Отличительная черта новинки – зеркальная передняя панель DarkMirror и элементы декора разных цветов.

Корпус MasterBox Lite 5 – находка для эстетов. Его внутренний отсек полностью выкрашен в черный цвет, в том числе и отделение для блока питания. Комплектующие будут отлично смотреться на черном фоне, а наблюдать за ними можно через акриловое окно, которое тянется от края до края боковой панели.

Глянцевая передняя панель DarkMirror – ключевой элемент дизайна MasterBox Lite 5. Она полупрозрачна, поэтому пропускает подсветку внутренних компонентов. Также пользователь может выбрать три цвета отделки корпуса – черный, белый или красный. Девиз MasterBox Lite 5 – «Выбери свой стиль».

Новинка не только привлекательна, но и просторна. Высокую производительность гарантирует поддержка четырех 120-мм вентиляторов и системы водяного охлаждения, которую можно установить на переднюю или заднюю стенки. Также здесь найдется место для топовой 400-мм видеокарты.

«Мы хотели создать вполне стандартный корпус, который бы не занимал много места, но при этом обеспечивал первоочередные нужды. MasterBox Lite 5 получился небольшим, но не в ущерб производительности и внешнему виду», – отмечает менеджер по продуктам Вэй Ян (Wei Yang).

Благодаря компактным размерам MasterBox Lite 5 можно поставить куда угодно: на письменный стол, на книжную полку или спрятать под рабочим местом. Производитель создает компьютерные корпуса для небольших помещений, поэтому дизайнеры Cooler Master приложили усилия, чтобы поместить в ограниченное пространство корпуса все, что необходимо пользователю. Так, во внутреннем отсеке хватит места для мощной системы с полноразмерными видеокартами, водяным охлаждением и SSD-накопителями.

The MasterBox Lite 5 ожидается в продаже в июне 2017 года по рекомендованной розничной цене €50.

