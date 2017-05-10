NEOLINE Wide S29: видеорегистратор в металлическом корпусе

NEOLINE объявляет старт продаж видеорегистратора NEOLINE Wide S29 с широкоугольным объективом и большим 3-дюймовым экраном. Помимо записи видео в качестве Full HD, новинка может похвастаться прочным и стильным металлическим корпусом.

В преддверии дачного и отпускного сезонов вопрос о покупке надежного видеорегистратора становится особенно актуальным. Многие российские автомобилисты ищут доступную модель, которая бы обладала всеми базовыми функциями, снимала видео в хорошем качестве и оставалась актуальной еще несколько лет. Всем этим требованиям сполна отвечает новинка в линейке недорогих видеорегистраторов – NEOLINE Wide S29.

Опытные водители знают: чем шире угол обзора у объектива, тем более полной будет картина дорожного происшествия. У NEOLINE Wide S29 этот параметр равен 160 градусам, что превышает возможности многих моделей среднего уровня. Кроме того, устройство поддерживает запись в разрешении Full HD.

Одна из особенностей новинки – функция WDR (расширенный динамический диапазон). Она напрямую влияет на контрастность изображения, полученного при съемке в любых погодных условиях. И ясным солнечным днем, и в сумерки, и при выезде из тоннеля на видео не будет бликов или затемненных участков.

NEOLINE Wide S29 получил прочный металлический корпус, который не только увеличивает срок службы устройства, но и делает его более привлекательным. Удобное крепление позволяет надежно зафиксировать видеорегистратор на лобовом стекле, а поворотный механизм расширяет сценарии использования гаджета. Наконец, в новинке предусмотрен большой LCD-дисплей с диагональю 3 дюйма: с его помощью удобно менять настройки и просматривать отснятый материал.

Из других особенностей NEOLINE Wide S29 стоит отметить поддержку штампа даты, времени и гос.номера в кадре. Благодаря этому запись с видеорегистратора может служить доказательством в суде при разборе ДТП.

Новинка эксклюзивно представлена в сетях DNS и Евросеть. Рекомендованная розничная цена на Wide S29 2990 руб.