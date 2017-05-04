Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Пресс-релизы
  • 0

    Лучший выбор для дома: новый 32-дюймовый монитор Philips с изогнутым экраном, прекрасной цветопередачей и элегантным дизайном

    MMD представляет новый 32-дюймовый монитор из линейки E-line. Новинка с разрешением Full HD отлично подходит для дома, обладает широкими углами обзора, качественной цветопередачей и поддержкой технологией Ultra Wide-Color. Кроме того, благодаря изогнутому экрану монитор способен обеспечить пользователям полное погружение в любимые развлечения. Philips 328E8QJAB5 в очередной раз подтверждает: компания MMD стремится предложить своим клиентам максимально богатый и разнообразный модельный ряд мониторов с изогнутыми экранами.

    Универсальность и производительность

    Дома мониторы используют для решения самых разных задач. Благодаря диагонали в 32 дюйма новый 328E8QJAB5 предоставляет пользователю достаточно экранного пространства, чем бы он ни решил заняться. Кроме того, дома изогнутый экран особенно полезен в домашнем использовании, ведь он помогает лучше сосредоточиться, «охватывая» всё поле зрения и не давая отвлекаться на разные мелочи.

    Новинка поможет пользователям справиться с самыми разными делами и задачами – от банальной переписки по электронной почте или общения в социальных сетях до просмотра любимых фильмов или обработки видео перед публикацией в Сети, для которых особенно важно качество изображения. Благодаря поддержке разрешения Full HD (1920 x 1080 пикселей), соотношению сторон 16:9 и современной технологии VA, владельцы новинки при любых условиях получат максимально чёткую и качественную картинку. Кроме того, поддержка технологии Ultra Wide-Color позволяет отображать 103% гаммы NTSC и 126% гаммы sRGB (по результатам CIE 1931), поэтому цвета на экране выглядят сочными и естественными. А с технологией  Adaptive   Sync , которая устраняет разрывы и подвисания изображения и размытие картинки в движении, монитор всегда будет готов к безостановочному игровому экшену. 

    Уточняя позиционирование нового монитора на рынке, Артём Хоменко,  менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе отметил: «Устройства из линейки  E - line   по всем параметрам подходят для домашнего использования. Новая 32-дюймовая модель – ещё один представитель целой серии современных мониторов с изогнутым экраном, которые мы планируем вывести на рынок в этом году.  328E8QJAB5 способен справиться с любой домашней задачей, интересной современному пользователю. Кроме того, нашим клиентам нравится получать высокое качество и гарантии от известного бренда по вполне демократичной цене».  

    E   – значит «элегантность»  

    Это высказывание точно описывает внешний вид новой 32-дюймовой модели и всей линейки  E - line   в целом. Изогнутый экран привлекает взгляды, и этот эффект только усиливает изогнутая подставка и отделка корпуса монитора с чёрными и серыми элементами. Благодаря сочетанию стиля и элегантности новинка отлично впишется в интерьер абсолютно любого дома.  

    Интеллектуальные режимы на любой случай 

    С подобными мониторами не существует единого и универсального подхода к настройкам. Именно поэтому в моделях линейки  E - line  есть широкий выбор режимов и технологий, с которыми его можно заранее подготовить к любым испытаниям. К примеру,  SmartContrast   анализирует изображение на экране и автоматически подстраивает цвета и яркость подсветки так, чтобы добиться максимального качества изображения, а в играх режим  SmartImage   Game   уменьшает время отклика и выравнивает баланс яркости для слишком тёмных и слишком светлых участков картинки. Технология  Flicker - free   заботится о зрении пользователя и помогает глазам меньше уставать от работы за компьютером, снижая частоту мерцания изображения и подстраивая яркость экрана. 

    Также монитор не нуждается во внешних колонках благодаря паре встроенных высококачественных динамиков. 

    Новый монитор Philips 328 E 8 QJAB 5 из линейки  E-line появится в продаже в конце мая этого года по рекомендованной цене 20 069 рублей.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 04.05.2017 14:05
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2013
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты