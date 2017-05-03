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Клуб: Пресс-релизы
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    В России появился новый планшет ARCHOS с экраном 7”

    ARCHOS объявляет о начале продаж в России легкого и портативного 7-дюймового планшета ARCHOS 70c Neon. Новинка обладает высокой производительностью и оборудована ярким IPS-дисплеем, поэтому подойдет не только для рабочих задач, но и для мобильных игр и других развлечений.

    Компактная и легкая модель с 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1024 х 600 пикселей легко поместится в сумку или карман: этот планшет можно брать с собой куда угодно, чтобы читать, играть в мобильные игры, серфить в интернете или общаться с друзьями. Устройство весит всего 260 граммов, а толщина корпуса не превышает 11 мм.

    Планшет ARCHOS 70c Neon оборудован четырехъядерным процессором, который обеспечивает высокую производительность и плавное воспроизведение мультимедийного контента. 8 ГБ памяти, расширяемой при помощи карт MicroSD, будет достаточно для установки приложений и хранения фото. Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч дает планшету возможность непрерывно воспроизводить видео в течение, по меньшей мере, трех часов.

    Быструю и безотказную работу устройства обеспечивает операционная система Android 6.0 Marshmallow, с которой владельцу планшета будут доступны миллионы приложений и игр из онлайн магазина Google Play. Благодаря наличию модуля Wi-Fi ARCHOS 70c всегда будет иметь связь с интернетом там, где присутствует покрытие беспроводной сети.

    Передняя и задняя камеры устройства, имеющие разрешение 2 МП, позволяют осуществлять видеозвонки, делать фотографии и делиться ими в любой момент.

    Новинка продается в России по ориентировочной цене 4 799 рублей.

    ARCHOS 70c Neon уже поступил на склад партнера ARCHOS, дистрибьюторской компании Pronet Group и доступен для заказа.

    Подробную информацию о новом устройстве можно получить на сайте ARCHOS: www.archos.com .

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 03.05.2017 13:20
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