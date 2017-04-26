HyperX представила игровую мышь Pulsefire FPS – лауреата Red Dot Award 2017

HyperX® представила игровую мышь HyperXTM Pulsefire FPS . Новинка предназначена для начинающих и профессиональных игроков в шутеры от первого лица, которым нужен точный и надёжный инструмент для соревнований. Чтобы мышь соответствовала всем требованиям к производительности и точности, которые предъявляют к игровым устройствам геймеры, в Pulsefire FPS используется чувствительный сенсор PixArt 3310. Также мышь оборудована переключателями Omron с малым временем отклика и ресурсом работы в 20 миллионов нажатий. Первая игровая мышь HyperX создавалась инженерами бренда в лабораторных условиях в тесном сотрудничестве с профессиональными геймерами и уже успела получить престижную награду Red Dot Award 2017 за дизайн.

Pulsefire FPS создана для настоящих игроков и её эргономичная конструкция и лёгкий корпус отлично подходят под «когтевой» и «ладонный» хват. Большинство геймеров играет при чувствительности сенсора в пределах от 400 до 3200 DPI, поэтому в Pulsefire используется именно такой диапазон DPI и поддерживается мгновенное переключение режимов по нажатию выделенной кнопки. Кроме того, мышь весит всего 95 грамм и её масса оптимально распределёна так, чтобы не мешать быстрому перемещению, а специальные боковые вставки из нескользящего материала помогают уверенно удерживать устройство в руке. В HyperX Pulsefire FPS используются переключатели Omron и шесть надёжных кнопок, которые обеспечивают мгновенный отклик на команды и дают чёткую отдачу при каждом клике. Также мышь оборудована гибким кабелем в оплётке и большими ножками, чтобы легче скользить по игровой поверхности.

«HyperX рада представить нашу первую игровую мышь! После продолжительных испытаний и исследований лаборатория HyperX создала Pulsefire FPS, которая не только отвечает всем ожиданиям игроков, но и может порадовать их привлекательной ценой, – отметил Маркус Херманн (Marcus Hermann), руководитель направления по производству клавиатур и мышей HyperX. – Геймерам нравятся качество и производительность аксессуаров HyperX, и с мышью Pulsefire FPS у них появилась возможность собрать полный комплект нашего оборудования, чтобы выйти на совершенно новый уровень в соревновательных играх».

Доступность в продаже и техническая поддержка

Игровая мышь HyperX Pulsefire FPS будет доступна российским геймерам уже в июне. Ориентировочная розничная стоимость устройства составит 4000 рублей. С 24 апреля HyperX Pulsefire FPS уже продается на территории США, в розничных сетях и интернет-магазинах партнёров бренда HyperX. Мышь защищена двухлетней гарантией и высочайшим качеством технической поддержки бренда HyperX.