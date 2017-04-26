Новый Mio MiVue C300: эксклюзивно в DNS

Mio Technology представляет доступный видеорегистратор MiVue C300 с поддержкой разрешения Full HD. Новинка эксклюзивно продается в сети магазинов DNS.

В видеорегистраторе Mio MiVue C300 отлично сочетаются качество съемки, удобство для пользователя и очень приятная цена. Устройство ведет запись в разрешении Full HD (1920 х 1080) и сохраняет отснятый материал на карту памяти емкостью до 32 ГБ. Благодаря оптической системе из 4 стеклянных линз и инфракрасного фильтра, картинка всегда получается яркой и четкой, при этом на видео не попадают блики от фар встречных машин или солнца. Апертура F2.0, в свою очередь, обеспечивает высокое качество съемки в ночное время.

Благодаря компактному корпусу (длина и ширина устройства составляют всего 65 мм), новинка не занимает много места и не ухудшает обзор. При этом в широкоугольный объектив видеорегистратора попадут все ключевые объекты на нескольких полосах движения. Аппарат крепится к лобовому стеклу с помощью присоски и поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов, чтобы пользователь мог выбрать нужный ракурс или даже записать происходящее в салоне. Просматривать отснятое видео можно на 2-дюймовом цветном дисплее. Кроме того, Mio MiVue C300 оборудован встроенным аккумулятором для съемки за пределами автомобиля.

Новинка уже появилась в продаже в сети магазинов DNS.