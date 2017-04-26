Полетели! Первый квадрокоптер ARCHOS доступен в России

ARCHOS с радостью объявляет о поступлении в продажу в России своего первого квадрокоптера – миниатюрного ARCHOS Drone. Теперь российские пользователи смогут почувствовать себя настоящими пилотами и посмотреть на окружающие пейзажи с 50-метровой высоты. Новинка мгновенно взмывает ввысь, передвигается со скоростью 25 км/ч и снимает видео в разрешении HD.

Весной хочется почаще выбираться в парк или за город с семьей и друзьями. Захватив на прогулку компактный дрон ARCHOS Drone, можно отлично провести время – например, делая красивые снимки природы или устраивая гонки между несколькими «беспилотниками». Устройством очень просто управлять с помощью пульта или обычного смартфона с предустановленным фирменным приложением из Google Play или Apple App Store.

ARCHOS Drone очень быстро взлетает, поднимаясь на высоту до 50 метров за секунды. Благодаря минимальному весу 135г, он легко маневрирует и мягко приземляется. Квадрокоптер держится в воздухе за счет четырех винтов, которые при необходимости легко заменить: в комплекте предусмотрен еще один сменный набор. Устройство отлично удерживает заданную высоту, переключает скорости и даже переворачивается на 360°. Новички оценят автоматические режимы полета и специальную кнопку, которая мгновенно останавливает вращение винтов.

Для записи видео новинка оборудована видеокамерой, снимающей в HD-разрешении. Изображение с камеры автоматически сохраняется на карту памяти и в режиме реального времени транслируется на экран смартфона. Для удобства гаджет можно зафиксировать в специальном держателе на пульте.

Управлять ARCHOS Drone можно и поздним вечером: на корпусе устройства есть несколько ярких светодиодов.

Квадрокоптер появится на складе партнера ARCHOS, дистрибьютора Pronet Group, в начале мая. Розничная цена устройства составит 5 999 рублей.