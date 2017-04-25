Весенние скидки на видеорегистраторы Mio в «М.Видео»

Mio Technology объявляет об акции, приуроченной к началу майских праздников. С 25 апреля по 15 мая видеорегистраторы MiVue C310 и MiVue C335 можно будет приобрести со скидкой. Устройства эксклюзивно продаются в сети магазинов «М.Видео».



Майские праздники – отличное время для автомобильных путешествий, выездов на пикники и на дачу. А еще это подходящий повод купить новый видеорегистратор, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей на дороге. Компания Mio и сеть магазинов «М.Видео» постарались сделать так, чтобы длинные выходные ничего не омрачало: до середины мая популярные модели видеорегистраторов MiVue C310 и MiVue C335 станут еще более доступными.

Оба устройства обеспечивают отличное качество съемки благодаря продвинутой оптике с пятью стеклянными линзами и инфракрасным фильтром: и в яркий солнечный день, и в сумерки видео будет оставаться четким и детализованным, без бликов и замыливания по краям.

Модель MiVue C335 снимает в качестве Full HD с частотой 30 кадров в секунду и сохраняет запись на картах памяти емкостью до 128 ГБ. Устройство оснащено модулем GPS, при этом в видео добавляются координаты и водитель получает предупреждение о стационарных камерах контроля скорости. Кроме того, пользователь может и самостоятельно добавлять в базу данных камеры контроля скорости на дороге.

MiVue C310 – бюджетная модель, которая обладает всеми необходимыми возможностями. Видеозапись в разрешении Full HD (25 к/с) и апертура f/2.4 делают изображение ярким и контрастным даже в непростых погодных условиях. Этот видеорегистратор невероятно компактен: он не помешает обзору и не будет отвлекать водителя от дороги.

С 25 апреля по 15 мая модель MiVue C335 будет стоить 5490 рублей, MiVue C310 – 3490 рублей. Экономия на каждом устройстве составит 1500 рублей.