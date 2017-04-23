HyperX Cloud Revolver S – «Продукт года 2017» в номинации «Игровая гарнитура»

HyperX® с радостью сообщает о том, что игровая гарнитура HyperX Cloud Revolver S получила престижную награду «Продукт года 2017» в номинации «Игровые гарнитуры».

Национальная премия в области потребительской техники «Продукт года» – единственная в России премия, присуждаемая профессиональным жюри на основе тестирований техники и открытого голосования. В этом году в его состав вошли представители ведущих печатных и онлайн-изданий – Life.ru, PC Magazine, IT Expert, Pro.Hi-Tech и других. Они оценили лучшие новинки электроники, бытовой и компьютерной техники и выбрали самых достойных. В общей сложности на соискание премии в этом году было выдвинуто 263 продукта, которые претендовали на победу в следующих категориях: «Мобильные и цифровые устройства», «Фототехника, оборудование и материалы», «Top High End». Победителем в номинации «Игровая гарнитура» категории «Мобильные и цифровые устройства» стала HyperX Cloud Revolver S.

Это новейшая игровая гарнитура со встроенной поддержкой виртуального объёмного звука 7.1 Dolby® Surround Sound, которая обеспечивает невероятно реалистичное звучание, полностью погружая пользователя в игровой процесс. При этом геймерам нет необходимости возиться с настройкой: достаточно нажать всего одну кнопку, и можно наслаждаться качественным объёмным звуком Dolby. Играя в HyperX Cloud Revolver S, пользователь может точно определить, откуда именно доносится звук в игре и на каком расстоянии находится его источник. Это даёт заметное преимущество над противником в трёхмерных шутерах.

Фирменная пена HyperX с эффектом памяти и обновлённая конструкция широкого оголовья созданы для долгой комфортной игры. Кроме того, новая гарнитура совместима с различными платформами, а мощные 50-мм динамики и микрофон с шумоподавлением подходят для командных соревнований и киберспорта мирового уровня.

В этом году награждение состоялось в первый день работы главных российских технологических выставок – «Mobile&Digital Форум» и «Фотофорум», на которых можно увидеть и протестировать новинки потребительской электроники.

«Это вторая наша премия «Продукт года», – говорит Владимир Шевченко, менеджер по развитию бизнеса HyperX в России. – Первую гарнитура HyperX получила в 2015-м, и мы рады, что жюри снова оценило нашу новинку – Cloud Revolver S. Технологии не стоят на месте, и за два года мы здорово продвинулись в области игрового звука. Уверен, что новая гарнитура понравится не только экспертам, но и пользователям».