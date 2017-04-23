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Клуб: Пресс-релизы
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    NEOLINE EVO Z1 получил престижную премию «Продукт года»

    NEOLINE с гордостью объявляет о том, что видеорегистратор  EVO Z1 получил национальную премию «Продукт года – 2017» в номинации «Видеорегистратор». Награждение победителей состоялось 20 апреля в рамках выставок «Фотофорум» и «Mobile & Digital Форум» на территории международного выставочного центра «Крокус Экспо».       

    Церемония вручения премии «Продукт года» проводится в России с 2004 года. Это одна их важнейших российских премий в области потребительской электроники. В этом году жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие ИТ-журналисты и отраслевые эксперты, выбирали лучшую потребительскую электронику в трех категориях: «Мобильные и цифровые устройства», «Фототехника, аксессуары» и «TOP High End».

    NEOLINE EVO Z1 был представлен летом 2016 года в рамках выставки «ИнтерАвто» и стал первым видеорегистратором бренда с уникальным магнитным креплением. Высокое качество видеозаписи, стильный дизайн, два удобных крепления, датчик движения, а также ёмкий аккумулятор и интуитивно-понятный интерфейс были высоко оценены жюри премии. Единогласно NEOLINE EVO Z1 признан лучшим автомобильным видеорегистратором.

    © Автор: pepe, www.mobime.ru
    • pepe
    • 23.04.2017 13:37
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