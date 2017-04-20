Превосходный дизайн мониторов Philips отмечен наградами Red Dot Design Awards 2017

MMD сообщает, что два монитора Philips получили награды Red Dot Awards 2017 в номинации «Дизайн продукта». Оба монитора-победителя – модели с изогнутыми экранами. Это в очередной раз подтверждает стремление MMD объединять отличное качество изображения и комфорт с выдающимися дизайнерскими находками. Каждый год Red Dot Award, которая является одной из крупнейших и самых престижных церемоний награждения в мире, привлекает более 5 тысяч претендентов из 50 государств.

«MMD стремится создавать инновационные продукты, с которыми работать и играть становится удобней и приятней. Поэтому мы очень рады, что сразу два наших монитора с изогнутым экраном настолько понравились жюри Red Dot. Мы считаем, что это подтверждает правильность нашей стратегии, и планируем продолжить расширять линейку мониторов с изогнутым экраном в этом году», – отметил Штефан Зоммер (Stefan Sommer), глава отдела маркетинга и развития бизнеса европейского подразделения AOC и MMD.

Победители Red Dot Award

Оба монитора-победителя – модели с изогнутым экраном, который создаёт лёгкий эффект погружения, охватывая поле зрения пользователя. 34-дюймовый монитор 349X7FJEW из линейки X Line идеально сочетает инновационные технологии с функциональностью и усиливает этот эффект при помощи очень узких рамок вокруг экрана. Благодаря поддержке разрешения UltraWide Quad HD (3440 x 1440 пикселей) и технологий CrystalClear и Ultra Wide-Color, изображение на панорамном экране монитора выглядит просто великолепно. Эта модель отлично подходит как для работы, так и для развлечений.

32-дюймовый 328M6FJMB с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), частотой обновления экрана 144 Гц и поддержкой технологий CrystalClear и AMD FreeSync предназначен для развлечений и игр. Кроме того, эта модель оборудована системой подсветки Ambiglow, которая создаёт ореол света вокруг подставки монитора. Цвет ореола зависит от изображения на экране монитора и помогает пользователю с головой погрузиться в любимые игры.

Кроме того, оба монитора поддерживают режим LowBlue Mode, а высоту их стоек можно настроить, чтобы работать и отдыхать с максимальным комфортом. Подробную информацию о Red Dot Award можно получить по адресу http://en.red-dot.org/winners_product_design_2017.html .