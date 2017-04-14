Поэтайзер: сокровища русской литературы для ваших селфи

Компания Lextre представляет мобильное приложение «Поэтайзер. Правильные слова». В основе этого уникального инструмента лежит нейронная сеть, обученная подбирать к фото уместную цитату из базы произведений великих русских поэтов. Приложение анализирует, что изображено на снимке, и предлагает пользователю стихотворную строфу, которая наилучшим образом отображает его идею и настроение. Теперь можно не только прикоснуться к жемчужинам российского культурного наследия, но и познакомить с ними своих друзей и знакомых, просто публикуя фотографии в соцсетях.

В базе нейросети находится 43 000 отрывков из стихотворений XVIII, XIX и начала XX веков – как классических, так и авангардистских. Пользователь может загрузить любую фотографию, и приложение предложит на выбор несколько цитат. Все они определенным образом будут иллюстрировать содержание снимка или упоминать отдельные предметы, людей, цвета, явления. Например, если на фото изображена девушка, «Поэтайзер» подберет самые подходящие слова великих поэтов, воспевающие женскую красоту. Еще никогда знакомство с поэзией не было таким легким, приятным и уместным. Еще никогда не было так просто поднять уровень культуры общения в Сети.



Нейросеть, с которой взаимодействует приложение, была обучена специальным образом, чтобы точно анализировать картинку и подбирать ключевые слова. Важно было научить программу не просто «видеть» самый большой предмет, но и понимать его значимость для композиции. К примеру, на многих снимках небо занимает немалую площадь, но далеко не всегда является центральным элементом. Чтобы справиться с этой задачей, разработчики загрузили в нейросеть базу из 100 000 000 изображений (12ТБ данных) и использовали их для обучения.



Приложение «Поэтайзер. Правильные слова» совместимо с iOS, Android и Windows 10 Mobile. Оно полностью бесплатно, более того, в нем нет скрытых платежей и даже рекламы. Всего за несколько простых шагов пользователь может загрузить снимок из галереи (или сделать новый), выбрать одну из нескольких предложенных цитат и при желании поменять ее оформление – шрифт, цвет подложки и расположение. Дальше фото с подписью можно сохранить или сразу разместить в соцсетях.



Разработчики отмечают, что приложение носит не только развлекательных характер. «Поэтайзер» – это еще и удобный инструмент для знакомства с классикой российской поэзии. С его помощью молодые люди – пользователи социальных сетей расширят свой кругозор и обогатят словарный запас.



Приложение можно бесплатно скачать в Google Play, App Store или Microsoft Store.

