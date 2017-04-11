ARCHOS представляет новый планшет 156 Oxygen

Компания ARCHOS объявляет о выпуске принципиально нового для рынка продукта – планшета ARCHOS 156 Oxygen. Новинка отличается огромной диагональю экрана в 15,6 дюйма, недоступной для более компактных устройств функциональностью и сбалансированной ценой. Это первый планшет ARCHOS с экраном таких размеров. ARCHOS 156 Oxygen пригодится пользователям, которые хотят играть в мобильные игры, просматривать любимые сайты и смотреть фильмы и клипы на действительно большом экране, даже не вставая с дивана.

Кроме впечатляющего яркого экрана с разрешением 1920 х 1080 пикселей, ARCHOS 156 Oxygen может похвастаться производительным 4-ядерным процессором Mediatek MT8163 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. Этого вполне достаточно, чтобы пользователь смог с комфортом играть в любимые игры и смотреть фильмы в высоком разрешении, не опасаясь тормозов и подвисаний. В случае, если внутренней памяти планшета окажется недостаточно, к нему всегда можно подключить карту памяти формата microSD ёмкостью до 32 ГБ.

Планшет оборудован удобной откидной подставкой, при помощи которой его можно поставить на стол или диван, чтобы не держать в руках во время просмотра фильма или видео с YouTube. На передней панели ARCHOS 156 Oxygen расположена 2-МП камера для видеозвонков по сети Wi-Fi, также устройство поддерживает Bluetooth для подключения беспроводных наушников и других устройств.

За автономную работу отвечает мощная батарея ёмкостью 10 000 мАч. Кроме того, благодаря поддержке современной ОС Android 7 Nougat в планшете используется эффективный «спящий» режим Doze, который помогает экономить заряд батареи, приостанавливая фоновые процессы при выключении экрана. Благодаря наличию современной ОС, а также официального сертификата Google, который обязательно присутствует у всех продуктов ARCHOS, устройство обеспечивает пользователям доступ к самым новым приложениям и играм из магазина Google Play.

О старте продаж ARCHOS 156 Oxygen в России компания ARCHOS сообщит дополнительно в одном из последующих релизов.

Рекомендованная розничная цена планшета составит 17 499 рублей.

Подробную информацию о новых устройствах можно получить на сайте ARCHOS: www.archos.com .